В Словакии допустили переквалификацию дела о покушении на Фицо в теракт

Генпрокурор Жилинка: дело о покушении на Фицо могут переквалифицировать в теракт

В ходе расследования уголовное дело о покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут переквалифицировать в теракт. Генпрокурор Марош Жилинка заявил, что для этого нужны веские основания.

Он призвал журналистов не спекулировать на этой теме и пригрозил ответственностью за публикацию персональных данных о самочувствии политика, сообщил сайт Topky.

Жилинка заявил, что расследование только началось. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство, преступление отнесли к категории особо тяжких. Генпрокурор допустил, что его переквалифицируют.

«Если в обществе возникают вопросы, почему это не квалифицируется как терроризм, я отвечаю, что, возможно, это деяние будет переквалифицировано в таковое, но только по результатам собранных доказательств», — сказал он.

Состояние Фицо стабилизировали, но оно осталось тяжелым, заявил после заседания Совбеза вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Он сказал, что угроза жизни миновала.