В сокращении финансирования USAID увидели риск гибели миллионов человек

Решение американских властей о резком сокращении финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) может повлечь за собой гибель 14 миллионов человек к 2030 году. Об этом сообщил журнал The Lancet со ссылкой на результаты недавнего исследования.

«Структурное сокращение финансирования может привести к одному из самых существенных ударов по мировому здравоохранению за последние десятилетия», — предупредил профессор Барселонского института глобального здравоохранения Дэвид Рассел.

По его словам, в зоне риска находятся миллионы людей из уязвимых слоев населения, которые благодаря американскому финансированию получали препараты для борьбы с ВИЧ, СПИДом, малярией и респираторными инфекциями.

Эксперты подсчитали, что программы, получавшие средства от USAID и направленные на лечение и профилактику этих заболеваний, позволили предотвратить гибель около 92 миллионов человек с 2001 по 2021 год.

Ранее газета Politico сообщала о том, что из-за неопределенности с американским финансированием с недостатком препаратов уже столкнулись ВИЧ-инфицированные украинцы.