С 28 февраля США совместно с Израилем начали наносить авиаудары по территории Ирана. Китайские аналитики обратили внимание на серьезные последствия сложившейся ситуации для администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Sohu.

По словам журналистов, политика американского лидера демонстрирует признаки непродуманности и импульсивности. Трамп пытался решить внутриполитические проблемы путем развязывания конфликта, однако игнорировал реальные нужды населения, жаждущего мира и стабильности.

«Серия решений Трампа, кажущихся жесткими, на самом деле обнажила близорукость его политических расчетов», — говорится в публикации.

Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются не только с затяжным военным конфликтом на Ближнем Востоке, но и внутренними экономическими проблемами, вызванными ошибочными решениями руководства. Авторитет страны среди союзников значительно снизился, особенно на фоне неуверенности стран региона относительно надежности израильского партнера.