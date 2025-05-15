В Словении исчезла бронзовая статуя жены Трампа

В Словении похитили бронзовую статую, установленную в честь первой леди США Меланьи Трамп. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на местную полицию.

Статую установили в 2020 году возле дома в Севнице (около 80 километров от Любляны), где выросла Меланья. Предыдущий монумент был деревянным и сгорел в пожаре.

Словенской полиции предстоит также выяснить, как удалось похитить статую с закрытой территории.

Ранее газета The New York Times назвала нынешнюю первую леди самой незаметной женой главы государства со времен Бесс Трумэн. По данным издания, Трамп провела в Белом доме только две недели инаугурации, а все остальное время предпочитает находиться либо в принадлежащих ее мужу апартаментах в небоскребе на Манхэттене, либо в поместье Мар-а-Лаго. При этом сам глава государства уважает ее позицию и даже взял на себя некоторые ее представительские обязанности.