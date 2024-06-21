В Словакии сочли передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем

Решение бывшего руководства Минобороны Словакии передать Украине истребители МиГ-29 и системы ПВО нужно рассматривать не иначе, как государственную измену. На это указал госсекретарь оборонного ведомства Игор Мелихер на пресс-конференции.

«Ярослав Надь предал Словакию», — привело его слова РИА «Новости».

Мелихер добавил, что Минобороны выявило целый ряд провалов бывшего правительства. По итогам проверки министерство подаст заявление в правоохранительные органы.

«По подозрению в совершении саботажа, то есть госизмены, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом», — подчеркнул госсекретарь ведомства.

Аудит в министерстве, добавил он, шел несколько месяцев. Во время него обнаружить какие-либо документы с анализом юридической правомерности передачи вооружений Украине не удалось.

В течение 21 июня словацкое Минобороны намерено заявить о саботаже. Мелихер подчеркнул, что считает Надя предателем родины, который должен понести наказание.