В Словакии потребовали компенсацию за оказанную Украине помощь

Словакия имеет право потребовать от Украины денежную компенсацию после помощи на сумму более трех миллиардов евро. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

По данным издания, Словацкая национальная партия обратилась к премьер-министру Роберту Фицо с просьбой выступить с предложением на получение странами ЕС доступа к части полезных ископаемых Украины.

«Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, то ей нечем будет отплатить за помощь европейским государствам», — заявила директор канцелярии председателя партии Зузана Шкопцова.

Она назвала исключительные права США на минеральные ресурсы «нелогичными и неэтичными» по отношению к Украины. По мнению депутата, страны ЕС могут также претендовать на компенсацию, как и американская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ратифицировал соглашение с США о полезных ископаемых.