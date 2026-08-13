В Словакии похожий на Гитлера украинец попал под статью об экстремизме

Словацкие правоохранители задержали гражданина Украины, внешне похожего на Адольфа Гитлера и подражающего нацистскому диктатору. Украинца обвинили в хранении экстремистских материалов, сообщил местный портал Marker .

«У обвиняемого гражданина Украины <…> были в рюкзаке, а также на нем экстремистские символы, отсылающие к нацистской идеологии», — говорится в материале.

Украинца задержали в феврале во время перехода через пограничный пункт на территорию Словакии. При обыске полиция обнаружила значок с изображением нацистского орла, держащего в когтях свастику, а также медаль со знаком СС в центре.

Личность задержанного украинца не раскрыли. Расследование продолжается. Прокурор региональной прокуратуры в Кошице уже подал в Специализированный уголовный суд в Напе новое обвинительное заключение по делу об экстремизме.

Ранее на Урале задержали студента, заказавшего пиццу под именем Адольфа Гитлера. Молодой человек позже раскаялся и признался, что якобы не осознавал смысл поступка.