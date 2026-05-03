Жители Тренчина почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложив цветы. Об этом рассказали РИА «Новости» в Россотрудничестве.

В преддверии Дня Победы в лесопарке Брезина, у памятника жертвам фашизма, прошло памятное мероприятие. Участники церемонии возложили цветы и провели панихиду в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовали местные жители, гости города, представители Словацкого союза борцов-антифашистов и других общественных организаций.

«Участники мероприятия отдали дань памяти павшим минутой молчания и выразили благодарность тем, кто отдал свою жизнь за мир и свободу», — отмечено в публикации.

В Златовском доме культуры региона Тренчин прошел концерт «Песни моей Родины».

Памятные мероприятия ко Дню Победы пройдут также в Финляндии. Центральное событие — возложение цветов к монументу павших советских воинов в Ханко.