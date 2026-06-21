В Словакии назвали риски отказа от российского газа

Отказ Евросоюза от поставок газа из России не станет диверсификацией и создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа. Об этом РИА «Новости» сообщили представители словацкой государственной энергетической компании SPP.

«В связи с запретом на поставки российского газа мы обращаем внимание, что исключение одного источника из предложения энергетического микса не считаем диверсификацией», — подчеркнули в компании.

В SPP отметили, что такой подход повышает риски, связанные с ценой и объемом, так как СПГ выступает товаром, который получают заказчики, готовые платить больше.

Ранее в силу вступил первый этап запрета на поставки российского трубопроводного газа в ЕС. Документ затронул заключенные ровно год назад краткосрочные контракты.

До этого Совет Евросоюза утвердил регламент отказа от импорта газа из России к концу следующего года. Венгрия и Словакия оспаривают его в суде.