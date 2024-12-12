В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада», — отметило издание.

Рядом с захоронением Хафеза Асада находились могилы его жены Анисы Махлюф и старшего сына Басиля. Сначала вооруженные люди зашли в мавзолей, а затем подожгли его. В Сети появились кадры с охваченной пламенем усыпальницей.

Ранее оппозиционные сирийские формирования обнаружили в кабинете Асада препараты, которые принимают при психических расстройствах. Лекарства были среди личных вещей экс-лидера. По информации The New York Times, в президентском дворце также нашли книгу «История российских Вооруженных сил».

Агентство Bloomberg сообщало, что Асаду удалось покинуть страну благодаря российским разведчикам. Издание предположило, что они могли организовать его перелет из Дамаска в Хмеймим.