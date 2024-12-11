В кабинете у Башара Асада нашли таблетки от психических проблем

Захватившие президентский дворец экс-главы Сирии Башара Асада члены оппозиционных вооруженных формирований нашли в его личном кабинете препараты, которые принимают при психических расстройствах. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
Таблетки были рядом с личными вещами политика. Также среди документов и книг Асада обнаружили «Историю российских Вооруженных сил» и его биографию.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что Башар Асад улетел из Сирии с помощью российских разведчиков. Военные могли организовать его перелет из Дамаска в Хмеймим. По данным журналистов, в самолете с политиком отключили транспондеры, поэтому воздушное судно не заметили исламисты.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Башар Асад не был диктатором и никого не убивал. Политик давно знает экс-президента Сирии и между ними сложились добрые отношения.
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