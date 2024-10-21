В Сирии при выполнении спецзадач погиб офицер из Севастополя

В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим в Сирии российским офицером, преподавателем Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова Николаем Михайленко. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Севастополе проводили в последний путь капитана первого ранга Николая Николаевича Михайленко. <…> Погиб при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике», — сказал он.
Развожаев рассказал о карьере офицера. Михайленко родился в Чернигове в семье военнослужащего, после школы поступил севастопольское ЧВВМУ имени Нахимова, а затем служил в ВМФ России. Последние годы он преподавал в родном училище и ездил в зону боевых действий.
Весной в окрестностях Кременной погиб другой российский офицер, сотрудник пресс-центра Минобороны Евгений Половодов. Он попал под обстрел во время съемок сюжета о танкистах.
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