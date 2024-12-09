В Сирии полностью обеспечили безопасность российских военных

В Сирии нет воинских частей, отрезанных от военных баз России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщило РИА «Новости» .

«Никаких отрезанных воинских частей нет, все находятся там, где должны находиться с решением командования и выполняют задачи. <…> безопасность полностью обеспечена», — сказал он.

В минувшее воскресенье, 8 декабря, захватившие государственное телевидение представители оппозиции в Сирии заявили в прямом эфире, что Дамаск теперь под их контролем. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что остался в столице САР вместе с рядом министров.

Российские военные находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые размещены в западной части республики на побережье Средиземного моря. В 2017 году Россия и Сирия договорились о размещении на этой территории российских сил сроком на 49 лет.

Ранее журналисты The New York Times выяснили, что израильские военные впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределы демилитаризованной зоны. Чиновники из Израиля допустили, что вооруженные представители сирийской оппозиции захватят объекты рядом с Голанскими высотами и используют это против ЦАХАЛ.