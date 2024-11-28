В Сирии погиб генерал КСИР

Во время нападения боевиков в провинции Алеппо погиб командующий иранскими военными советниками в Сирии, генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Киюмарс Пурхашеми. Об этом сообщило издание Fars .

«Один из высокопоставленных иранских советников в Алеппо, генерал Киюмарс Пурхашеми (известный, как Хадж Хашим) погиб в результате нападения наемников-террористов в Алеппо», — отметило агентство.

По данным Reuters, сирийские боевики начали проводить широкомасштабную военную операцию против армии. Они захватили не менее 10 районов на северо-западе провинции Алеппо. Под контроль повстанцев перешли 13 населенных пунктов, в том числе Урм-ас-Сугра и Анджара, город Урм-эль-Кубра. Также они захватили крупнейшую военную базу.

В число вооруженных формирований, выступающих против правительственных войск, вошли участники террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.