В Сингапуре женатый житель Мьянмы выманил 90 миллионов рублей у трех любовниц

В Сингапуре 31-летнего гражданина Мьянмы Мьо Кьяу осудили на семь лет за то, что он несколько лет обманывал трех любовниц и получил обманным путем в общей сложности 1,67 миллиона сингапурских долларов (более 93 миллионов рублей). Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Mothership.

Первую 44-летнюю женщину он убедил, что борется с родственниками за наследство покойного отца и получил от нее более 500 тысяч сингапурских долларов (27,8 миллиона рублей) на «юридические сборы».

Вторая жертва считала мошенника учредителем крупной австралийской компании, а себя — его невестой. Она вложила в «бизнес» мнимого жениха 360 тысяч сингапурских долларов (20 миллионов рублей) и ждала от него ребенка, которого потеряла, узнав об обмане.

Третья, 35-летняя китянка, отдала Кьяу почти 770 тысяч сингапурских долларов (43 миллиона рублей), надеясь получить с них доход.

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