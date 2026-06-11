Финансовый эксперт Модель предупредил, что мошенники часто действуют по сценарию, который вызывает у жертвы тревогу

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель рассказал KP.RU , какие фразы должны насторожить при телефонном разговоре и как не попасться на уловки аферистов.

Мошенники часто действуют по сценарию, который вызывает у жертвы волнение и тревогу. В таком состоянии люди теряют способность критически оценивать ситуацию и начинают действовать по инструкции злоумышленников. Чтобы этого не случилось, нужно знать ключевые фразы, которые выдают аферистов.

«По вашему счету замечена подозрительная активность», «Счет заблокирован», «От вашего имени поступила заявка на кредит» — такие слова должны насторожить. Настоящие сотрудники банков не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не гарантируют эксклюзивных доходов.

Аферисты могут представиться сотрудниками государственных органов и сообщить о задолженностях по налогам или о выплатах от Социального фонда. Однако все значимые уведомления «живут» в личном кабинете Госуслуг или ФНС.

Этот вид мошенничества начинается с звонка от якобы попавшего в беду родственника, за которым следует предложение о помощи от лже-следователя. Такой сценарий — явный признак аферы.

Фразы типа «Вы нас затопили» или «Нужно пройти аутентификацию, чтобы сделать ключ от двери» должны насторожить. Мошенники могут давить на незнание соседей или нахождение в отъезде, предлагая перейти по подозрительным ссылкам.

Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам, особенно если они просят выполнить какие-либо действия немедленно.