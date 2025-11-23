В Швеции женщина погибла на американских горках

Из-за поломки опорного рычага поезд аттракциона Jetline резко остановился и частично сошел с рельсов. Последняя вагонетка дернулась настолько сильно, что три человека выпали наружу: одна женщина в возрасте около 30 лет рухнула с высоты шести метров и разбилась насмерть, Микаэль Эльмегард успел ухватиться, его жена Карин приземлилась на газон и выжила.

«Я помню, как падала на траву, а она неслась на меня с ужасающей скоростью. Не думаю, что я бы выжила, если бы упала на что-то более твердое, например, на рельсы», — рассказала пострадавшая.

Эльмегард не восстановилась после падения, ей до сих пор требуется помощь для выполнения повседневных дел. В общей сложности пострадали девять человек, не считая погибшую.

Судебное разбирательство началось 10 ноября. Прокуратура заявила, что Gröna Lund пренебрегла требованиями безопасности к некоторым деталям аттракциона и должна заплатить штраф в размере 18 миллионов шведских крон (148,8 миллиона рублей). Компания отказалась признать вину и выплатить компенсации пострадавшим.

В 2024 году падение карусели омрачило Рождественскую ярмарку в Великобритании. Пострадали 13 человек.