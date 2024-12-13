Посетители рождественской ярмарки пострадали при обрушении аттракциона в Бирмингеме
ЧП с пострадавшими омрачило рождественскую ярмарку, проходившую в центре Бирмингема. Там во время работы вышел из строя один из аттракционов, сообщил сайт KP.RU.
По данным местной пожарной службы, часть механизма цепочной карусели, на которой находились посетители, рухнула на землю при движении. Известно, что конструкция поднимает людей на высоту в 55 метров.
В результате происшествия травмы получили 13 человек. Двум женщинам потребовалась госпитализация.
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