В Швеции заявили об увеличении числа ядерных боеголовок в мире

SIPRI: число ядерных боеголовок в мире превысило 12 тысяч

Фото: РИА «Новости»

Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Речь идет о девяти странах — Соединенных Штатах, России, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Израиле.

«Некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отметили авторы документа.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что в стране  комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте