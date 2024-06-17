В Швеции заявили об увеличении числа ядерных боеголовок в мире
SIPRI: число ядерных боеголовок в мире превысило 12 тысяч
Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Речь идет о девяти странах — Соединенных Штатах, России, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Израиле.
«Некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отметили авторы документа.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что в стране комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство.