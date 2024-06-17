В Швеции заявили об увеличении числа ядерных боеголовок в мире

SIPRI: число ядерных боеголовок в мире превысило 12 тысяч

Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ( SIPRI ).

Речь идет о девяти странах — Соединенных Штатах, России, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Израиле.

«Некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — отметили авторы документа.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что в стране комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство.