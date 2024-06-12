Белоруссия заявила о готовности к применению ЯО

В Белоруссии комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинули в позиционные районы. Их поставили на боевое дежурство для нанесения ударов по назначенным целям. Ракеты оснастили специальными боеприпасами. Авиацию РБ также подготовили к выполнению боевых задач с использованием ядерного оружия.

«Сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — подчеркнул Муравейко.

Военачальник отметил, что все организационно-технические вопросы решаются во взаимодействии с российскими коллегами.

Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал о целях проведения Россией и Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. По его словам, РФ применит ядерное оружие только в качестве ответной меры.