В Швеции задержали подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз

В Швеции задержали российское судно Adler, стоявшее у городе Хеганэс на якоре. Об этом сообщил телеканал SVT .

Задержание контейнеровоза произошло в ночь на воскресенье, 21 декабря, для досмотра шведской таможней и береговой охраной.

По словам пресс-секретаря местной таможенной службы Мартина Хеглунда, высадка сотрудников на борт прошла в спокойном режиме. Инспекция судна еще продолжается.

Adler вышел из расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга порта Бронка четыре дня назад. В ночь на субботу произошла поломка двигателя судна.

Контейнеровоз подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов полуострова Скон.

