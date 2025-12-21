В Швеции задержали подавший сигнал бедствия российский контейнеровоз
В Швеции задержали российское судно Adler, стоявшее у городе Хеганэс на якоре. Об этом сообщил телеканал SVT.
Задержание контейнеровоза произошло в ночь на воскресенье, 21 декабря, для досмотра шведской таможней и береговой охраной.
По словам пресс-секретаря местной таможенной службы Мартина Хеглунда, высадка сотрудников на борт прошла в спокойном режиме. Инспекция судна еще продолжается.
Adler вышел из расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга порта Бронка четыре дня назад. В ночь на субботу произошла поломка двигателя судна.
Контейнеровоз подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов полуострова Скон.
