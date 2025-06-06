В Швеции родителей посадили в тюрьму за кариес у детей

Стоматолог в городе Бурос на западе Швеции пожаловалась на родителей, которые запустили кариес у детей. Суд приговорил отца и мать к восьми месяцам заключения, сообщил Aftonbladet .

Детей дошкольного возраста привели к Софии Брюнгельссон с обширным кариесом. Их зубы прогнили настолько, что развился абсцесс. Стоматолог удалила двум мальчикам по четыре зуба, девочке — восемь, затем обратилась в соцслужбы.

«Родители несут ответственность за заботу о своих детях, и я считаю, что тот тип пренебрежения, который мы здесь видим, является преступным», — сказала доктор.

Ни отец, ни мать не признали вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд приговорил каждого из них к восьми месяцам тюрьмы.

В Испании полиция задержала женщину, которая продала знакомым новорожденную дочь. Когда они потребовали за возврат ребенка слишком большую сумму, мать выдумала историю о похищении.