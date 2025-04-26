В Испании женщина продала новорожденную дочь и потребовала ее обратно

В Испании женщина решила вернуть проданную бездетной паре новорожденную дочь, но приемные родители потребовали в полтора раза больше денег, чем заплатили. Тогда мать обратилась в полицию с выдуманной версией о похищении, сообщило издание El Caso .

Девочка стала седьмым ребенком 37-летней женщины из Мадрида, но ее братья и сестры не жили с матерью — их изъяли органы опеки. Во время беременности испанка задумала продать младенца и договорилась об этом с бездетной парой из Кордобы.

После родов мать записала отцом ребенка покупателя, получила две тысячи евро и вернулась в Мадрид. Через месяц она передумала и решила забрать дочь, но приемные родители потребовали за это три тысячи евро.

Женщина пошла в полицию и рассказала выдуманную историю о похищении. Она якобы познакомилась с 24-летним мужчиной на вечеринке и сказала, что боялась рожать девочку в Мадриде из-за внимания органов опеки. Он предложил помочь и увез беременную в Кордобу. После родов ребенка у нее отобрали и согласились отдать только за три тысячи евро.

Полиция вскрыла обман. Перед судом предстали пять человек — биологическая мать, покупатели и их родственники. Девочка отправилась в центр защиты детей.

В России женщина пыталась продать пятимесячного ребенка за бутылку водки. Соседи пожаловались на нее в полицию.