В Швеции пройдут акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»

Акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти» пройду в Швеции по случаю Дня Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Запланированы торжественный прием и концерт, посвященный этому великому празднику, традиционное возложение цветов на захоронениях советских воинов, находящихся на территории Швеции, а также акции „Бессмертный полк“ и „Сад памяти“», — отметил дипломат.

По его словам, посольство России в Швеции уделяет больше внимание организации мероприятий ко Дню Победы. Случаев вандализма на советских захоронениях в стране не фиксировали.

