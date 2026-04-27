Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-акцию «Бессмертный полк»

В Подмосковье начался отбор заявок на акцию «Бессмертный полк», которая помогает сохранять память о подвиге семейных героев. Она вновь объединит миллионы людей по всей России.

Прием заявок начался на нескольких ресурсах. До 6 мая можно отправить заявление на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или MAX.

«Для восстановления старых фотографий в акции будет работать нейросеть Kandinsky, с помощью которой можно улучшить качество, восстановить утраченные детали и добавить фотографиям цвета», — сообщила руководитель регионального Исполкома Бессмертного полка России в Московской области Мария Анисимова.

Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны. В Подмосковье трансляции будут вести на медиа поверхностях в городах.

Для обеспечения достоверности сведений модераторы работают с анкетами с привлечением историков. Это поможет предотвратить попытки фальсификации истории.

«Добровольцы и историки из Подмосковья с первого онлайн шествия, с 2020 года помогают модерировать заявки. В этом году работа уже началась. Сбер с каждым годом делает работу модераторов удобнее, создавая удобный личный кабинет с большим и понятным функционалом», — добавила руководитель группы модераторов в Московской области Мария Анисимова.

Узнать больше о мероприятии можно по ссылке.