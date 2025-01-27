В Швеции начали расследование после повреждения кабеля связи с Латвией

Шведские правоохранители начали расследование по факту возможной диверсии после повреждения подводного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Об этом сообщила газета Expressen .

«Представители шведских властей находятся на борту судна. Речь идет о следственных мероприятиях в рамках предварительного расследования», — заявил журналистам пресс-секретарь полиции безопасности Габриэль Вернстедт.

Ранее в шведской прокуратуре заявили об аресте судна, подозреваемого в совершении диверсии. Руководителем расследования стал старший прокурор Матс Юнгквист. По его словам, правительство интенсивно работает над разбирательством.

Речь идет о происшествии, случившемся 24 января. Судно под флагом Мальты вышло из российской Усть-Луги и прошло в акватории между Швецией и Латвией.

Вскоре после этого латвийская сторона заявила о повреждении оптоволоконного кабеля. В центре радио и телевидения страны заявили, что кабель получил повреждения после внешнего воздействия.