Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море

Прокуратура задержала судно, которое заподозрили в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте .

«Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры», — сообщила прокуратура.

Руководство расследованием взял на себя старший прокурор Матс Юнгквист. Он сообщил, что власти интенсивно работают над расследованием инцидента.

ВМС Латвии направили патрульное судно к месту, где произошел разрыв подводного кабеля, соединяющего страну со Швецией. В предполагаемом районе повреждения подводной инфраструктуры обнаружили еще два судна. Разрыв оптоволоконного кабеля произошел в воскресенье, сообщило местное издание.