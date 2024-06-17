Конференция по украинскому вопросу в Швейцарии провалилась, так как на нее не пригласили одну из сторон конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия», — сказал он.

Депутат заметил, что США и их союзники убедили Украину в том, что поддержат ее и будут дальше поставлять ей оружие. Поэтому президент республики Владимир Зеленский снова заявил, что Россию якобы можно победить. Но это принятие желаемого за действительное и далеко от реальности, заверил Котре.

По его словам, через несколько недель об этой конференции никто и не вспомнит.

Бывший владелец Megaupload Ким Дотком сравнил «мирную» конференцию в Швейцарии с оркестром на «Титанике». Участники встречи делали вид, что украинский кризис можно решить, но сами же понимали, что все кончено.