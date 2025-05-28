С начала СВО Швеция предоставила ВСУ вооружение более чем на 8 млрд долларов

Власти Швеции с начала специальной военной операции поставили на нужды ВСУ различные типы вооружения общей стоимостью 8,2 миллиарда долларов. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Суммы, которые Стокгольм выделяет на оказание помощи Киеву за счет средств шведского бюджета, колоссальные: с начала СВО — 9,5 миллиарда долларов, из которых порядка 8,2 миллиарда — это исключительно военная помощь», — сказал он.

По данным главы дипмиссии, Украина получила вооружение шведского производства — два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, около 200 бронетранспортеров, 90 БМП CV90, восемь артиллерийских систем Archer, танки, гранатометы, боевые катера, боеприпасы и снаряжение.

Беляев добавил, что жители Швеции поддерживают это решение местных властей и в ближайшем будущем ситуация навряд ли изменится.