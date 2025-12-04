В Шотландии вдове вместе с носками утонувшего мужа отдали отрезанные ступни

Аннет Федершпиль из Шотландии обвинила полицию в халатности после того, как с личными вещами покойного мужа получила фрагменты его тела. Правоохранители переложили вину на похоронное бюро, которое назвало этот случай первым в своей практике, сообщил The Scottish Sun .

Бывший водолаз ВМС США Марк Федершпиль погиб в июне, упав за борт парома. Полиция признала смерть мужчины самоубийством, однако близкие не согласились с этой версией. Они уверены, что Марк потерял равновесие из-за противоракового препарата, который принимал для лечения лейкемии.

В октябре его тело нашли на пляже и провели похороны с воинскими почестями. Полиция оставила сумку с вещами покойного в Университетской больнице королевы Елизаветы, куда изначально доставили останки. Вдова забрала ее домой и сделала ужасную находку.

«Мы вернули его вещи, и они ужасно воняли. Я достала вещи, а его носки были тяжелыми. <…> Я трогала пятки и ступни мужа. <…> У нас в доме были человеческие останки — останки моего покойного мужа, и я хотела бы вызвать полицию, но мы не могли, потому что они сами передали нам эти останки», — рассказала она.

Женщина позвонила в полицию и похоронное бюро Caladh Funeral Directors, чтобы те забрали фрагменты ног. Правоохранители утверждали, что не оставляли вдове сумку с вещами, и перекладывали ответственность на организаторов похорон. Последние искренне удивлялись, в их практике это первый подобный случай.

«В ту ночь, когда мне привезли ноги мужа, я проснулась с паническими атаками, которые повторялись снова и снова. Я была настолько травмирована, что даже не могла вспомнить свой номер телефона», — рассказала вдова.

