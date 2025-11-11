В кукле Hello Kitty нашли череп девушки, убитой в Гонконге 26 лет назад

В Гонконге девочка рассказала, что ее преследует призрак, и это помогло полиции раскрыть дело о похищении и убийстве 26-летней давности. Подробности сообщило издание People .

Череп убитой женщины нашли зашитым в плюшевую игрушку Hello Kitty. Девочка-подросток рассказала полицейским, что ее преследует призрак женщины, убитой в квартире на Гранвиль-роуд. Правоохранители прибыли в указанную квартиру и обнаружили в пакетах останки убитой, при этом череп женщины был зашит в плюшевую игрушку.

«О жестоких пытках и убийстве женщины в 1999 году стало известно после того, как ее череп был найден зашитым в игрушку Hello Kitty», — говорится в публикации.

Известно, что в 1999 году трое мужчин похитили 23-летнюю хостес из-за ее долгов, после чего доставили ее в квартиру в Коулуне. Там они держали ее взаперти, морили голодом и избивали, пока она не скончалась.

Судья назвал это дело «беспрецедентным по степени жестокости». Обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Точную причину сметри девушки не установили.

