В Шотландии начались протесты против визита Трампа

В шотландских городах Эдинбург и Абердин в субботу начались акции протеста против визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал STV .

Сотни участников собрались в городах с баннерами и плакатами с антитрамповскими лозунгами. Один из протестующих надел большую «голову» из папье-маше с лицом американского лидера. Часть участников также выразила поддержку Палестине.

По данным СМИ, усиленные наряды военных и полиции проверяют территорию гольф-курорта в округе Саут-Эршир, где остановился Трамп. Правоохранители ожидают протестные акции в Эршире, Абердине, Глазго и Эдинбурге, а также у его гольф-клубов Turnberry и Menie.

Президент США во время визита в Шотландию посетит два своих гольф-клуба и откроет третий. Ожидается и неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером.