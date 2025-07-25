Bloomberg узнал о личных темах в разговоре Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп во время разговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером затрагивал не только международную повестку, но и темы, связанные с его личными интересами. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на британских чиновников и осведомленный источник.

Агентство отмечает, что официальные расшифровки переговоров обычно выглядят серьезно, однако на самом деле беседы часто затрагивали личные вопросы американского лидера. В частности, Трамп выражал свое недовольство ветряными электростанциями, расположенными рядом с его полями для гольфа.

С 25 по 29 июля президент США посетит Шотландию с частным визитом. Он планирует побывать в двух своих гольф-клубах и открыть третий.

Ожидается и неформальная встреча с британским премьером. По данным Bloomberg, для него «худшим сценарием» стало бы, если бы Трамп пригласил его сыграть партию на поле перед камерами, так как глава правительства не играет в гольф.

Ранее Трамп не исключил трехсторонней встречи с российским и украинским коллегами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.