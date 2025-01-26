В ШОС рассказали о ходе президентских выборов в Белоруссии

Генсек ШОС Ермекбаев: наблюдатели не видят нарушений на выборах в Белоруссии

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на выборах в Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он объяснил, что члены миссии начали работу еще в период досрочного голосования.

«Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования. Но пока на данный момент каких-то нарушений мы не видим», — подчеркнул генсек.

По его словам, в состав делегации входят 17 наблюдателей из семи государств, их главная цель — соответствие хода голосования законодательству Белоруссии и ее международным обязательствам.

Единый день голосования на президентских выборах в республике стартовал 26 января. Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00, их работа прекратится в 20:00.