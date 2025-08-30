В Шарм-эш-Шейхе скоро откроется российское генконсульство

Генеральное консульство России готовится к открытию в Шарм-эш-Шейхе в Египте. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

«Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе», — сказал он.

Точную дату Климов не обозначил.

Распоряжение об открытии генконсульства подписал в конце мая премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил МИД установить штатную численность его сотрудников и утвердить штатное расписание.

Ранее стало известно, что в Калининграде закрылось генеральное консульство Польши. Торжественная церемония состоялась 26 августа.