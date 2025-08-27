Генконсульство Польши закрылось в Калининграде

В Калининграде 26 августа состоялась торжественная церемония закрытия генерального консульства Польши. Об этом сообщили на официальном сайте диппредставительства.

В церемонии участвовали польский посол в России Кшиштоф Краевский и консул республики в Калининграде Януш Яблоньский, литовский генконсул Аушра Чернявичене, а также представители польской общины и духовенства, служащие в Калининградской области.

Краевски высказался на тему закрытия консульства Польши в Калининграде, назвав необоснованным решение российских властей, отозвавших 29 августа разрешение на его деятельность. Также он представил краткий исторический обзор деятельности польского диппредставительства в Восточной Пруссии и современной России.

«Обращаясь к собравшимся, посол выразил надежду и веру в то, что польское дипломатическое присутствие в Калининграде будет восстановлено», — говорится в сообщении.