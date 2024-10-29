В Северной Корее стали опасаться убийства Ким Чен Ына
Yonhap: охрану лидера КНДР Ким Чен Ына усилили из-за возможности покушения
В Корейской Народно-Демократической Республике усилили охрану председателя Ким Чен Ына из опасений за его безопасность на фоне его возросшей публичной активности. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.
«В связи с этим приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов», — написало агентство.
Кроме того, по информации южнокорейской разведки, в последнее время возрос статус Ким Чжу Э, дочери Ким Чен Ына. Возможно, ее готовят в преемники северокорейскому лидеру. Девушку заметили беседующей с российским послом в КНДР, что тоже демонстрирует ее растущие позиции.
Усиливающийся конфликт с Южной Кореей сподвиг более 1,4 миллиона северокорейцев поступить или вернуться в Корейскую народную армию.