В Северной Корее стали опасаться убийства Ким Чен Ына

В Корейской Народно-Демократической Республике усилили охрану председателя Ким Чен Ына из опасений за его безопасность на фоне его возросшей публичной активности. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило агентство Yonhap .

«В связи с этим приняты меры по усилению безопасности, такие как использование автомобилей с глушением связи и внедрение оборудования для обнаружения дронов», — написало агентство.

Кроме того, по информации южнокорейской разведки, в последнее время возрос статус Ким Чжу Э, дочери Ким Чен Ына. Возможно, ее готовят в преемники северокорейскому лидеру. Девушку заметили беседующей с российским послом в КНДР, что тоже демонстрирует ее растущие позиции.

Усиливающийся конфликт с Южной Кореей сподвиг более 1,4 миллиона северокорейцев поступить или вернуться в Корейскую народную армию.