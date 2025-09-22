В Северной Корее появилось «секретное оружие»
Ким Чен Ын: у КНДР появилось секретное оружие в рамках укрепления обороны
Северная Корея получила новое секретное оружие в рамках наращивания оборонного потенциала республики. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, его процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын.
Также он заявил об улучшении характеристик серийного северокорейского вооружения и строительстве новых эсминцев, которое стало «первым важным шагом в становлении морской державы». По словам главы КНДР, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.
Ранее Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке». Лидер Северной Кореи посчитал их слишком западными и предложил заменить на отечественные.