В Северной Корее появилось «секретное оружие»

Северная Корея получила новое секретное оружие в рамках наращивания оборонного потенциала республики. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, его процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал Ким Чен Ын.

Также он заявил об улучшении характеристик серийного северокорейского вооружения и строительстве новых эсминцев, которое стало «первым важным шагом в становлении морской державы». По словам главы КНДР, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.

