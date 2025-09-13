Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил слова «гамбургер» и «мороженое»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посчитал слова «гамбургер», «караоке» и «мороженое» слишком западными и запретил их. Об этом сообщила газета The Sun .

Председатель КНДР призвал заменить указанные иностранные слова на отечественные. Также гидам на курорте Вонсан поручили избегать англицизмов, распространенных в Южной Корее и странах Запада.

Теперь мороженое будут назвать eseukimo, а гамбургер — dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем). По новым правилам, караоке начнут обозначать как «машины для экранного сопровождения».

Ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказали о работе служб безопасности Северной Кореи. Ее сотрудники перед встречей Ким Чен Ына и президента России проверили кресло на устойчивость, а также собрали мельчайшие ворсинки с ковра специальной метелкой. До начала переговоров глав государств они тщательно протерли ручки и ножки столов.