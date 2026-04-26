В Северной Ирландии неизвестные подорвали авто рядом с полицейским участком

Вечером 25 апреля неизвестные злоумышленники совершили подрыв угнанного автомобиля напротив полицейского участка в Белфасте. Об этом заявил заместитель главного констебля полицейской службы Северной Ирландии Бобби Синглтон в соцсети.

По его словам, транспортное средство угнали у водителя-курьера в районе Твинбрук в западной части города. Преступники поместили в багажник машины газовый баллон, после чего приказали мужчине ехать к полицейскому отделению Данмарри и бросить авто там.

В результате подрыва никто не пострадал. Жителей расположенных рядом домов эвакуировали.

«Мы инициировали расследование покушения на убийство, которое будет вестись нашим подразделением по борьбе с терроризмом», — подчеркнул Синглтон.

