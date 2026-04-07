В Стамбуле неизвестные напали на генконсульство Израиля

В Стамбуле неизвестные атаковали генконсульство Израиля, троих нападавших ликвидировали. Об этом сообщил телеканал Haberturk .

По данным телеканала, перед консульством, расположенным в бизнес-центре в стамбульском районе Левент, вспыхнул конфликт. По предварительным данным, все трое нападавших погибли.

Телеканал NTV со ссылкой на полицию сообщил, что подозреваемые, одетые в камуфляж, открыли огонь из автоматического оружия. В результате двое турецких правоохранителей получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифти подтвердил, что трое нападавших на генеральное консульство Израиля нейтрализованы. Он подчеркнул, что в ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.

«Личности террористов установлены. Один из них связан с религиозной организацией. Двое других напавших оказались братьями, у одного из которых нашли наркотики», — заявил Чифти.

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что власти Турции начали официальное расследование.

