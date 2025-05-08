В Сеуле заявили о запуске КНДР нескольких ракет малой дальности

КНДР запустила, предположительно, несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. О запуске неопознанных снарядов сообщило агентство Yonhap.

«Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности», — говорится в материале.

По данным издания, в комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи данных о типе ракеты не предоставили. Также нет информации о дальности запуска. Сейчас ОКНШ анализируют характеристики снаряда, его тип и дальность полета

В агентстве напомнили, что в последний раз северокорейские военнослужащие произвели несколько запусков баллистических ракет 10 марта. Тогда Южная Корея и США начали совместные военные учения.

Береговая охрана Японии также сообщила о вероятном ракетном пуске КНДР, передал телеканал NHK.

В январе 2025 года военные КНДР провели испытания стратегической крылатой управляемой ракеты класса «море — земля». Дальность полета ракет составила около 1500 километров.