Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету

Военные КНДР 25 января провели испытания стратегической крылатой управляемой ракеты класса «море — земля». Об этом сообщил ЦТАК .

«За испытаниями системы вооружения наблюдал товарищ Ким Чен Ын, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики», — подчеркнуло издание.

Ракеты пролетели по эллиптическим и «восьмеркообразным» орбитам протяженностью 1500 километров и поразили мишени. Агентство добавило, что испытания стали частью программы по наращиванию оборонного потенциала КНДР и не оказали негативного влияния на безопасность соседних государств.

Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея продолжит совершенствовать средства сдерживания ради прочного и постоянного мира и стабильности.

Ранее северокорейские военнослужащие запустили ракету в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, снаряд пролетел около 1500 километров.