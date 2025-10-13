В Сеуле построят первый бункер под жилой высоткой на случай ядерной войны

В Сеуле построят для горожан первый бункер, способный выдержать ядерный удар

Власти Сеула совместно с компанией Seoul Housing and Communities Corp планируют в течение трех лет построить первое в городе подземное убежище, рассчитанное на защиту жителей от ядерных, биологических и химических атак. Об этом сообщило The Korea Herald .

По данным издания, поводом для проекта стала сохраняющаяся международная нестабильность, связанная с российско-украинским конфликтом, а также усиливающаяся военная угроза со стороны КНДР.

Бункер разместят на минус третьем этаже нового жилого комплекса в районе Сонгпагу, где раньше находился следственный изолятор. Его площадь составит около 2,1 тысячи квадратных метров, вместимость — до тысячи человек.

Убежище оснастят системами вентиляции, хранения, подачи и очистки воды. По расчетам инженеров, запасов кислорода и воды должно хватить на 14 дней автономного пребывания.

Проект не будет простаивать, а принесет пользу горожанам и в мирное время — просторные помещения планируют использовать как фитнес-студию.

Ранее сообщалось, что в Вирджинии на случай ядерной войны построят подземный бункер с апартаментами люкс, роскошными ресторанами и бассейном. Доступ к убежищу под названием «Орлиное гнездо» получат 625 богатейших людей мира.