В Сеуле кореец с огнеметом поджег многоэтажку, три человека погибли

Mash: в Сеуле кореец с огнеметом поджег дом, три человека погибли

В столице Южной Кореи местный житель поджег дом огнеметом, три человека погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, на место ЧП прибыли 150 спасателей и 40 единиц техники. Огонь локализовали.

Поджигателя обнаружили мертвым на четвертом этаже этого же здания. При нем были предсмертные записки: «Мне жаль, мама» и «Береги бабушку». Также лежали наличные суммой 50 000 вон (чуть менее трех тысяч рублей) на оплату счетов вместе с завещанием.

Полицейские выяснили, что перед смертью кореец орудовал предметом, похожим на огнемет. Вероятно, это был распылитель пестицидов. В результате происшествия погибли три человека — выпали из окна. Также девять жителей дома пострадали.

Ранее в США ревнивец подорвал дом молодоженов прямо во время свадьбы. После случившегося начался пожар, огонь мог перейти на соседние здания, в целях безопасности эвакуировали 11 семей. Сам подрывник сгорел.