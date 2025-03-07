В США ревнивец подорвал дом молодоженов прямо во время свадьбы

В США в штате Иллинойс мужчина взорвал дом своих знакомых, пока те женились неподалеку. Сам подрывник сгорел в пожаре. Об этом сообщило издание ABC7 .

Молодожены Том Дэвис и Элени Вреттос 15 февраля играли свою свадьбу в городе Сисеро. В момент, когда молодые люди клялись друг другу в верности, в их доме произошел взрыв. Он был такой силы, что 11 семей пришлось эвакуировать из-за того, что огонь распространился на соседнее здание.

При осмотре места происшествия полиция обнаружила тело одного из гостей на свадьбе молодоженов. Им оказался 31-летний Энтони Авила-Пуэбла, который в какой-то момент пропал с церемонии.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина подъехал к дому молодоженов на автомобиле, после чего занес в дом 20-литровую канистру. Как показало расследование, в резервуаре находилась легковоспламеняющаяся жидкость. Через некоторое время мужчина вынес из здания пустую емкость и вернулся в дом, после чего устроил взрыв.

Мотивация Авила-Пуэбла пока не известна, однако полиция выяснила, что в этом же здании жила возлюбленная мужчины.

Молодожены начали сбор пожертвований и благодаря неравнодушным согражданам собрали примерно 28 тысяч долларов на покупку нового жилья.

«Это здание почти 40 лет принадлежало моей семье. Я выросла здесь. Теперь живу здесь и работаю неподалеку. По сути, Сисеро — это все, что я действительно знаю», — сказала невеста.

Ранее на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака разгорелся сильный пожар. В результате ЧП погибли 100 человек, более 150 пострадали.