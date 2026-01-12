В Сети вспомнили предсказание Жириновского о нападении США на Иран

«Иран! Вы не понимаете, я вам объясняю. Израиль принял решение нанести удар по Ирану. Корабли американские двигаются к берегам Ирана. Вы это не видите. После удара по Ирану начнутся миллионы беженцев. И тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся», — предрекал Жириновский.

Политик отмечал, что именно Россия и США возьмут на себя ответственность за урегулирование ситуации, чтобы не продолжался террор.

«При этом цены на нефть взлетят — 120 долларов за баррель. Выигрывает только Россия. Китай проигрывает. У Китая начинается кризис. Ибо высокие цены на бензин, на нефть, на газ и крушение китайской экономики. И вдвоем Трамп и Путин в Сочи договорятся. Китай остается далеко. У него будут свои проблемы», — добавлял он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными прежде ударами.