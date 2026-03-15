В Сети вспомнили предсказание Жириновского о начале третьей мировой войны

Жириновский предсказывал, что третья мировая война может начаться в 2027 году

Третья мировая война может начаться в 2027 году, такое предсказание еще в 2007-м делал бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Прогноз политика в телеграм-канале вспомнил журналист Дмитрий Смирнов.

Жириновский считал, что условия для силового разрешения сложившихся противоречий созреют именно к 2027 году. Политик подчеркивал, что война окажется локальной, но с использованием гиперзвукового оружия.

Жириновский допускал, что удар могут нанести с юга Европы, после чего одно из государств региона исчезнет.

«Почему я взял 2027 год? Поскольку это все-таки нужна подготовка», — объяснял в своем выступлении он.

Ранее Жириновский предрек, что семья Дональда Трампа останется у власти в США как минимум до 2040 года. Он заявлял, что американский лидер войдет в мировую историю как лучший президент своей страны.