В Сети вспомнили о пророчестве Жириновского о судьбе Закавказья
«Царьград»: Жириновский предсказывал осложнение ситуации на южном Кавказе
Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предполагал, что ситуация на южном Кавказе осложнится после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил «Царьград».
По его данным, легендарный политик предсказывал, что по Кавказу косвенно будет «нанесен удар». Жириновский объяснял, что миллионы беженцев из Ирана двинутся на север: в Азербайджан и Грузию.
«Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев — вы помните, какие волнения начались в Италии и Франции, когда туда направились беженцы из Ливии?» — процитировал «Царьград» Жириновского.
По его мнению, подобный сценарий может сильно повлиять на территории, прилегающие к южным российским границам. Ситуацией может воспользоваться Запад — он попытается дестабилировать обстановку в «мягком подбрюшье» России.
Ранее в Сети обратили внимание, что многие слова основателя ЛДПР оказались пророческими. Он предсказал эскалацию на Ближнем Востоке, в том числе удары ЦАХАЛ по ядерным объектам Ирана и вмешательство США в конфликт.