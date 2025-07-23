В Сети вспомнили о пророчестве Жириновского о судьбе Закавказья

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предполагал, что ситуация на южном Кавказе осложнится после эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил «Царьград» .

По его данным, легендарный политик предсказывал, что по Кавказу косвенно будет «нанесен удар». Жириновский объяснял, что миллионы беженцев из Ирана двинутся на север: в Азербайджан и Грузию.

«Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев — вы помните, какие волнения начались в Италии и Франции, когда туда направились беженцы из Ливии?» — процитировал «Царьград» Жириновского.

По его мнению, подобный сценарий может сильно повлиять на территории, прилегающие к южным российским границам. Ситуацией может воспользоваться Запад — он попытается дестабилировать обстановку в «мягком подбрюшье» России.

Ранее в Сети обратили внимание, что многие слова основателя ЛДПР оказались пророческими. Он предсказал эскалацию на Ближнем Востоке, в том числе удары ЦАХАЛ по ядерным объектам Ирана и вмешательство США в конфликт.