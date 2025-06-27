«Удар будет по Закавказью, не напрямую». Что еще приготовил Запад?
Многие предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются уже сейчас. При жизни легендарный политик раскрыл коварный план Запада и рассказал, какой российский регион пострадает первым.
Сначала Сирия, потом — Иран
Жириновский — неоднозначная личность в отечественной политике. Россияне запомнили его как скандалиста и любителя делать громкие заявления. Одновременно с этим основатель ЛДПР был дальновидным аналитиком: он предсказал беспорядки в Казахстане, майдан на Украине, крушение малазийского самолета в ДНР и начало специальной операции.
Предсказания Жириновского сбываются у всех на глазах уже сейчас. Речь идет в том числе об эскалации на Ближнем Востоке. Экс-лидер ЛДПР называл целью США прибрать к рукам энергетические ресурсы арабских государств.
Их план — сначала разгромить Сирию, потом силовым ударом разрушить Иран.
Владимир Жириновский
основатель ЛДПР
Сирию уже разрушила гражданская война, активно поддерживаемая США. Иран разрушается прямо сейчас из-за израильских и американских атак.
Об ударах ЦАХАЛ по ядерным объектам исламской республики Жириновский тоже предупреждал. Он говорил, что Иран обязательно даст ответ, и тогда к конфликту подключится «старший брат» Израиля — США. Так и случилось.
Непрямой удар по России
Эскалация на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть, о чем тоже говорил Жириновский. Он утверждал, что китайская и европейская экономики не выдержат этого. Не исключено, что рост цен на нефть пытается сдержать американский лидер Дональд Трамп — чтобы не подыграть России и чтобы стоимость бензина не выросла в самих США.
Еще одним последствием ближневосточного конфликта может стать наплыв беженцев. По мнению Жириновского, вынужденные переселенцы направятся в сторону Азербайджана из-за кризиса в Иране.
Запад обязательно этим воспользуется ради дестабилизации обстановки в «мягком подбрюшье России». Это вполне сопоставимо с генеральным планом окружить страну со всех сторон поясом политически нестабильно и враждебно настроенных государств.
«Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев — вы помните, какие волнения начались в Италии и Франции, когда туда направились беженцы из Ливии?» — говорил Жириновский.